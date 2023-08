Transferts : Mbappé et le PSG prêts à tomber d’accord ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui sur le marché des transferts. Après avoir été écarté du groupe parisien puis réintégré, il semblerait que le meilleur buteur de l’histoire du PSG soit sur le point de tomber d’accord pour une prolongation de contrat avec une clause libératoire dont le montant serait prédéfini.

Malgré le fait qu’il ait été écarté par le PSG pour le premier match de Ligue 1 face à Lorient (0-0), Kylian Mbappé est l’unique buteur du Paris Saint-Germain depuis le coup d’envoi de la Ligue 1. Samedi dernier, après son entrée en jeu, Mbappé a trouvé le chemin des filets, ce qui n’a cependant pas suffi pour prendre le meilleur sur Toulouse (1-1), mais l’essentiel pour le PSG est ailleurs.

Al-Khelaïfi : «Kylian est investi»

Depuis plus d’une semaine, le clan Mbappé et les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain se sont considérablement rapprochés. D’après les propos tenus par le président Nasser Al-Khelaïfi tenus devant le groupe du PSG et rapportés par L’Équipe , « Kylian est investi » au Paris Saint-Germain. Au point où un accord pour un transfert se concrétiserait.

PSG : Coup de théâtre pour Mbappé, une offre à 120M€ va partir https://t.co/ddJvSQ0SqM pic.twitter.com/vBlqtyklSy — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

Un accord pour une prolongation et une clause de départ ?