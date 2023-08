Transferts : La nouvelle star du PSG est déjà frustrée

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Samedi soir, Ousmane Dembélé a effectué sa toute première apparition sous le maillot du PSG après son transfert en provenance du FC Barcelone cet été. L’attaquant français, malgré une très grosse occasion de but, n’a pas réussi à ouvrir son compter sous ses nouvelles couleurs, et il n’a pas dissimulé sa frustration.

Le PSG a une nouvelle fois été tenu en échec sur la pelouse de Toulouse samedi soir (1-1) pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, mais ce match aura été l’occasion de voir Ousmane Dembélé effectuer ses grands débuts avec le club de la capitale. L’attaquant français, entré en cours de match à la place de Fabian Ruiz, aurait même pu briller en offrant la victoire au PSG, mais il a raté une énorme occasion et n’a pas éviter le nul de son équipe.

« C’est frustrant »

Interrogé au micro de Canal + après le coup de sifflet final, Ousmane Dembélé a donné ses impressions sur ce premier match : « Ça fait plaisir pour mes débuts avec le PSG même si c'est frustrant de ne revenir qu'avec un seul point car je pense qu'on avait la maîtrise du match. On a perdu des ballons bêtes, qu'on ne devait pas perdre à 1-0 et le penalty vient de là. Mon occasion de but ? La prochaine fois je mettrai les vissés parce que je glisse souvent sur ce genre d'occasions. C'est encore sur les petits détails... je peux mettre le deuxième but et à 2-0, le match est plié », indique Dembélé.

Le nouveau numéro 10

L’ancien joueur du FC Barcelone espère donc rapidement monter en puissance afin de se montrer plus décisif avec le PSG. Il faut dire qu’avec l’officialisation du départ de Neymar vers Al-Hilal en début de semaine, Dembélé a hérité du numéro 10, forcément synonyme de grandes responsabilités. Reste à savoir s’il trouvera rapidement son rythme de croisière avec le PSG et atténuera sa frustration en marquant dès samedi prochain, avec la réception du RC Lens au Parc des Princes.