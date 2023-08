Mercato : Le PSG a déjà trouvé sa prochaine star

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a totalement changé de visage en attaque et ce n’est vraisemblablement pas fini, puisque Randal Kolo Muani serait le grand objectif de cette fin de mercato. Mais au sein du club de la capitale on semble voir beaucoup plus loin et on aurait déjà un nouveau transfert en tête pour les prochains mois.

Oubliez la MNM, place désormais à la MDR ! Aux côtés d’un Kylian Mbappé qui est finalement resté après un feuilleton interminable, le PSG peut désormais aligner Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. Mais un nouvel acteur important pourrait bien venir relancer les débats sur le trio offensif parisien...

Verratti - PSG : Un transfert totalement relancé https://t.co/9IOnnGY8Wc pic.twitter.com/nznA8nUy1c — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

Kolo Muani priorité de cette fin de mercato ?

D’après les informations de L’Equipe , le PSG souhaiterait toujours boucler le transfert de Randal Kolo Muani. Arrivé libre il y a un an, l’attaquant semble prêt à quitter Francfort, qui de son côté réclamerait pourtant une grosse indemnité. La dernière offre parisienne autour des 70M€ aurait en effet été récemment refusée.

Le PSG n’oublie pas Federico Chiesa