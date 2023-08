Le PSG veut boucler un transfert à 70M€, la réponse est sans appel

Axel Cornic

Après Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Lee Kang-in ou encore Gonçalo Ramos, le Paris Saint-Germain souhaiterait boucler l’arrivée d’un énième renfort offensif en ce mercato estival. Il s’agit de Randal Kolo Muani, qui semble décidé à quitter Francfort après seulement un an, pour rejoindre l’un des clubs les plus ambitieux d’Europe.

Décidément, le PSG a mis le paquet pour oublier la MNM. Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, l’attaque a totalement changé de visage et autour de Kylian Mbappé on devrait voir se former une attaque composée par Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. A moins qu’un nouveau candidat ne débarque en cette fin de mercato...

Mercato : Luis Enrique s’impose au PSG, la confession du vestiaire https://t.co/UuaViQwEyf pic.twitter.com/TvdYcCCJdA — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

Kolo Muani, l’obsession de l’été

Plusieurs médias ont en effet annoncé une nouvelle offensive du PSG pour Randal Kolo Muani, qui l’un des grands objectifs de l’été. Il faut dire que l’attaquant de Francfort a l’avantage de pouvoir évoluer sur tout le front de l’attaque, ce qui serait un véritable atout pour Luis Enrique.

Le PSG se fait stopper, mais..