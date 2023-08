Le PSG gagne son pari avec Mbappé, il jubile

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé risque non pas seulement de rester au PSG pour la totalité de la saison à venir, mais finalement pour une durée un peu plus longue. La presse anglaise fait part d’un accord imminent pour une prolongation de son bail. Une très bonne nouvelle d’après l’agent de joueurs Jean-Pierre Bernès.

Et si le feuilleton Kylian Mbappé trouvait son épilogue par une nouvelle prolongation de contrat, comme ce fut le cas au printemps 2022 alors qu’il semblait destiné à rejoindre le Real Madrid ? Le PSG, selon The Times, se rapprocherait d’un accord pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024, d’une ou de deux saisons avec une clause libératoire convenue pour 175M€.

«C’est une excellente nouvelle»

« C’est une excellente nouvelle » , selon Jean-Pierre Bernès. L’agent de joueurs salue pour le Journal du Dimanche la réintégration de Kylian Mbappé dans le groupe du PSG, lui qui avait été écarté pendant trois semaines cet été en raison de refus de prolonger son contrat.

