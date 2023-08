RC Lens : Sa mère n’en revient pas, il lâche une anecdote sur son transfert

Thibault Morlain

C’est en janvier dernier, lors du mercato estival, qu’Angelo Fulgini rejoint le RC Lens. Evoluant alors à Mayence en Allemagne, le milieu offensif débarque ainsi chez les Sang et Or. Désormais au coeur de l’équipe de Franck Haise, Fulgini a livré une anecdote à propos de son transfert à Lens et le moment de l’annonce à sa mère.

Si Angelo Fulgini a donc quitté Mayence pour Lens, il n’a pas vraiment posé ses valises en terre inconnue. En effet, le natif d’Abidjan connait très bien le nord de la France, lui qui s’est révélé chez les professionnels avec Valenciennes. Fulgini a ainsi retrouvé une région qu’il connait très bien… pour le plus grand bonheur de sa mère.

Transfert historique au RC Lens, la mèche est vendue https://t.co/my79s3xxwa pic.twitter.com/ko6SKNj3dC — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

« Maman, on rentre à la maison »

Lors d’une interview avec Alexandre Ruiz, Angel Fulgini a ainsi raconté cette anecdote à propos de sa signature au RC Lens. Le joueur des Sang et Or a confié : « Ça s’est joué le dernier jour du mercato. Ma mère était venue pour voir le match face au Bayern Munich, qui était le lendemain, le mercredi. A 20h, je rentre à la maison, ma mère est chez moi et je dis : « Maman, on rentre à la maison » ».

« Elle m’a pris dans les bras, elle était très émue, fière »