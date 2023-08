Mbappé, Wahi, Guendouzi... Toutes les infos mercato du 20 août

La rédaction

Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 1er septembre, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Dans cette dernière ligne droite du mercato, Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Wahi au RC Lens, Montpellier confirme

Elye Wahi sera le nouveau numéro 9 du RC Lens. Président du MHSC, Laurent Nicollin confirme le transfert de son attaquant. « C’est toujours valorisant pour un club de vendre un joueur formé dans son centre aussi cher, c’est une très (très) grosse vente pour nous. Elle va nous permettre d’équilibrer notre budget. Les gens nous diront qu’on aurait pu le vendre plus cher ou ailleurs mais dans la vie, on fait avec ce que l’on a. Si lui est heureux d’aller à Lens, j’en suis ravi puis c’est une bonne chose que de gros transferts se fassent entre les clubs français plutôt que les sous aillent ailleurs », confie-t-il au micro de France Bleu .



OM : La Lazio prépare une offre pour Guendouzi

Annoncé sur le départ, Mattéo Guendouzi devrait bien quitter l'OM d'ici la fin du mercato. Le club phocéen doit compenser l'élimination en Ligue des champions et l'ancien joueur d'Arsenal n'entre pas totalement dans les plans de Marcelino. Cela tombe bien, selon La Gazzetta dello Sport , la Lazio Rome est très intéressée, mais avant de faire une offre pour Guendouzi, le club italien doit dégraisser et pousse Toma Basiç et Marcos Antonio vers la sortie.



Lloris à l'OM, la folle rumeur

Compte tenu des prestations de Pau Lopez depuis le début de la saison, l'OM pourrait se mettre en quête d'un nouveau portier. Et c'est ainsi qu'une folle rumeur circule. Selon le célèbre influenceur marseillais Mohamed Henni, Hugo Lloris devrait signer en faveur du club phocéen dans les prochaines heures. Une information qui n'a pas encore été confirmée pour le moment, mais une chose est sûre, l'OM réaliserait un très gros coup si Hugo Lloris débarquait.



Amiri vers l'OM, ça avance

Toujours actif sur le mercato, l'OM pourrait se renforcer d'ici le 1er septembre. Dans cette optique, le nom de Nadiem Amiri revient avec insistance. Et Sky Allemagne confirme d'ailleurs que le club phocéen est en pole position pour le joueur du Bayer Leverkusen. L'OM essaie de faire baisser le montant du transfert estimé pour le moment à 7M€.



Accord PSG-Mbappé pour une prolongation ?

C'est une petite bombe venue d'Angleterre. Selon les informations du Times , Kylian Mbappé et le PSG auraient trouvé un accord pour une prolongation de contrat d'une ou deux saison. A la clé, une clause permettrait au PSG de récupérer environ 175M€ en cas de transfert de son attaquant vers le Real Madrid. Le feuilleton touche peut-être à sa fin.



