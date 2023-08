Mercato : Mbappé lâche enfin sa réponse au PSG

Axel Cornic

Après des longues semaines de bras de fer, Kylian Mbappé a réintégré l’effectif du Paris Saint-Germain et ce samedi, il a disputé la première rencontre de sa saison face au TFC (1-1). L’occasion pour lui de marquer son premier but, mais également d’éclaircir son avenir, alors que son contrat se termine en juin prochain et qu’une prolongation n’a toujours pas été annoncée.

On s’apprêtait à voir une saison parisienne sans Kylian Mbappé. Finalement, la star française a été réintégrée après avoir passé plusieurs semaines avec les lofteurs et si du côté du PSG on assure que tout est réglé, son avenir reste assez problématique avec un possible départ libre en juin 2024.

Le gros feuilleton de l’été

Car le contrat de Mbappé se termine dans moins d’un an et s’il semble avoir fait quelques concessions pour réintégrer le groupe parisien, personne ne peut vraiment assurer qu’il va signer un nouveau contrat avec le PSG. Si cela continue comme ça, il pourra d’ailleurs négocier avec un autre club dès le 1er janvier prochain !

Mbappé restera au PSG cette saison