Transfert historique pour Neymar, la révélation qui ne va pas plaire au PSG

Alexis Brunet

Après six années au PSG, Neymar a été vendu cet été par le club de la capitale à Al-Hilal. Un transfert qui aurait rapporté pas moins de 90M€ à Paris. Mais d'après Romain Molina, le montant ne serait pas vrai, et la formation saoudienne aurait payé bien moins pour s'attacher les services du Brésilien.

Cet été, le PSG a réalisé la plus grosse vente de son histoire. Le club de la capitale s'est séparé de Neymar, en le transférant du côté d'Al-Hilal, pour la somme de 90M€. Un vrai bon coup pour le champion de France, qui se débarrasse d'un joueur qu'il ne voulait plus, et qui récupère un gros chèque.

« Al-Hilal n'a jamais payé cette somme-là »

D'après Romain Molina, il se pourrait que la vérité autour du transfert de Neymar soit bien différente. Sur sa chaîne Youtube, le journaliste français a indiqué que la formation saoudienne aurait payé bien moins pour le Brésilien. « Quand j'entends la somme qui a été payée pour le transfert de Neymar, je rigole. C'est un jeu de communication. Al-Hilal n'a jamais payé cette somme-là. »

Après Neymar, il s'attaque à trois stars du PSG https://t.co/PrhiWv5cMn pic.twitter.com/SBRWU4HWn5 — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Neymar déjà blessé

Pour le moment, Neymar a seulement été présenté par Al-Hilal. L'attaquant ne peut pas encore jouer, car il est blessé. Cela n'a pas empêché le sélectionneur du Brésil de l'appeler pour le rassemblement de septembre.