PSG : Après son transfert, Neymar hallucine !

Pierrick Levallet

Neymar n'est plus un joueur du PSG. Le Brésilien a quitté le club de la capitale et s'est engagé à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Au sein du club saoudien, la star de 31 ans a signé un contrat en or et a été présenté comme une rockstar devant les supporters. L'international auriverde, lui, a avoué avoir été impressionné.

Après six ans passés dans la capitale, Neymar n’est plus un joueur du PSG. Ne se sentant plus désiré, le Brésilien a souhaité claquer la porte et il l’avait fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi. Peu de temps après, l’Arabie Saoudite est passée à l’action et a fini par boucler l’arrivée de la star de 31 ans. L’international auriverde s’est en effet engagé avec Al-Hilal cet été.

Mercato - PSG : Il l’annonce en direct, Neymar peut souffler ! https://t.co/PN7Woln7ze pic.twitter.com/3phTkBk5RO — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Neymar quitte le PSG et signe à Al-Hilal

Neymar a signé un contrat en or au sein du club saoudien. Il y percevra notamment un salaire de 100M€ par saison et bénéficiera de nombreux autres avantages. Il a d’ailleurs été présenté aux supporters ce samedi lors d’un show exceptionnel. Et il n’a pas manqué de livrer ses premiers mots.

«Je suis impressionné et très heureux»