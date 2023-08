Mercato - PSG : Il l’annonce en direct, Neymar peut souffler !

Thomas Bourseau

Pour la première fois depuis 2013, Neymar n’évoluera pas en Ligue des champions la saison prochaine pour la simple et bonne raison qu’il a quitté l’Europe pour l’Arabie saoudite. Nouvelle star d’Al-Hilal, le Brésilien ne devrait pas être en danger pour la suite de sa carrière internationale. Mais son sélectionneur l’a tout de même prévenu de ne pas se relâcher. Explications.

Neymar a quitté l’Europe 10 ans après son arrivée du Brésil et de Santos. Après quatre saisons au FC Barcelone et les six dernières au PSG, la star auriverde a décidé de suivre les pas de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore N’Golo Kanté en Arabie saoudite. Nouvelle star d’Al-Hilal, Neymar ne semble pas vraiment avoir à s’en faire concernant la suite de sa carrière internationale avec le Brésil.

Neymar en danger pour la sélection brésilienne après son transfert ?

C’est en effet l’information communiquée par O Globo ces dernières heures. Sélectionneur de la Seleçao , Fernando Diniz aurait toujours à coeur de compter sur Neymar pour la suite bien que le numéro 10 du Brésil ait fait le choix de quitter la haute compétitivité européenne. Dans le cadre du début des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 en septembre pour les rencontres face au Pérou et à la Bolivie, Neymar devrait faire partie du groupe brésilien.

«Neymar mérite d’écrire bientôt la plus belle page de son histoire avec le Brésil»