Le PSG lâche Neymar, Mbappé a tranché pour son avenir

Kylian Mbappé n'envisage pas de quitter le PSG cet été. Le joueur de 24 ans semble avoir été convaincu par les changements apportés par sa direction cet été, notamment celui de se passer des services de Neymar. Dans le collimateur du Français, l'international brésilien a pris la direction d'Al-Hilal ce vendredi.

Après une nouvelle saison décevante, le PSG a pris la décision de couper les ponts avec certaines stars. En fin de contrat, Lionel Messi n'a pas été conservé. On pensait que l'international argentin serait le seul membre de la MNM à quitter la capitale. Mais c'était sans compter sur la volonté du PSG de renouveler son effectif. Recrue la plus chère de l'histoire du club, Neymar a fait les frais de cette révolution. Ils ont depuis été remplacés par Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. De quoi convaincre Kylian Mbappé.

Mbappé a été convaincu par le projet parisien

Dubitatif la saison dernière, le joueur de 24 ans semble, cette fois-ci, emballé par le projet du PSG. « Mbappé a réussi à obtenir ce qu'il demandait pour renouveler l'an dernier. Il s'était plaint de jouer sans numéro 9 et ils lui ont amené Gonçalo Ramos. Ils ont amené son ami Dembélé et ils ont sorti Messi et Neymar. C'est tout ce qu'il cherchait. Il veut rester un an avec un nouveau projet et en 2024 on verra » a lâché le journaliste Javier Rubiano lors d'un live Twitch organisé par Bernabeu Digital.

La suite est incertaine