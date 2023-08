PSG : Prolongation, transfert… Le clan Mbappé annonce sa décision

La rédaction

C'est désormais acté ! Kylian Mbappé devrait rester au PSG cette saison. La suite paraît plus incertaine. A en croire la presse italienne, le joueur français aurait reçu une offre de prolongation de la part de ses dirigeants. Mais selon certains membres de sa famille, il devrait bien quitter la capitale à l'issue de son contrat en 2024.

Luis Enrique a accueilli le retour de Kylian Mbappé positivement. Réintégré au groupe principal dimanche dernier, le joueur tricolore candidate à une place de titulaire face à Toulouse ce samedi. « Comme coach, c’est une bonne nouvelle tant pour ce qu’il apporte au niveau du football que pour sa personnalité. Kylian est en pleine forme, il a beaucoup d’envie, un très bon état d’esprit. Je suis très heureux d’avoir un joueur de classe top mondiale comme Kylian » a lâché l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Mbappé - PSG : Un clash éclate en privé ! https://t.co/zf52vKGl77 pic.twitter.com/sjTcMy4LnJ — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Quel avenir pour Mbappé ?

Un scénario totalement inattendu dans ce dossier, qui a basculé en très peu de temps. Entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé, les discussions ont été franches, ce qui a permis de trouver un terrain d'entente. A un an de la fin de son contrat, l'international français restera au PSG cette saison, mais a promis que son club ne sera pas lésé la saison prochaine.

Le clan Mbappé vend la mèche