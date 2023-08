PSG : La date du transfert de Mbappé est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid aurait tout prévu dans le dossier Kylian Mbappé. Le club espagnol souhaiterait recruter l'international français, non pas cet été mais la saison prochaine, lorsque son contrat arrivera à son terme. Mais le PSG n'a pas dit son dernier mot et souhaite prolonger le contrat de sa star, si possible jusqu'en 2026.

Alors que Kylian Mbappé s'apprête à retrouver les pelouses de Ligue 1, la bataille fait rage en coulisses. Le duel entre le PSG et le Real Madrid est toujours d'actualité, surtout à quelques mois de la fin de son contrat. Discret cet été, le club espagnol se prépare à recruter Mbappé lors du prochain mercato estival.

Le Real Madrid envisage de le recruter

Selon les informations de TMW , le Real Madrid voudrait l'accueillir dans ses rangs en 2024. Le média italien évoque l'hypothèse d'un départ à l'aide d'une clause libératoire. Une pratique contraire au droit du travail et donc interdite en France.

Le PSG prend les devants

Ce qui est certain c'est que le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier Mbappé, tout comme le PSG. Le club parisien a profité de sa bonne entente avec le joueur pour lui soumettre une offre de prolongation de deux saisons. Pour l'heure, le Français se concentre sur son prochain match face à Toulouse.