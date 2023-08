Lâché par l’OM, Payet vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pablo Longoria n'a pas fait de sentiment au moment d'annoncer à Dimitri Payet son intention de rompre son contrat et de mettre fin à son aventure à l'OM. Le président avait longuement justifié sa décision lors d'une conférence de presse improvisée. Aujourd'hui à Vasco de Gama, le joueur de 36 ans a reconnu que ce choix n'était pas le sien.

Dimitri Payet a été contraint de respecter la décision de son club. Présent à Marseille depuis 2017, après un premier passage entre 2013 et 2015, le joueur n'a rien pu faire face à la volonté de Pablo Longoria de stopper son aventure. En juillet dernier, le président de l'OM avait convoqué les journalistes à une conférence de presse surprise pour justifier sa décision et faire ses adieux à Dimitri Payet, qui n'avait pas l'intention de prendre sa retraite.

Longoria avait justifié le départ de Payet

« Dimitri, tu es une part très importante de ce club, tu as inspiré de nombreux supporters. On a partagé de bons moments, mais même dans les moments de difficulté, tu as aidé le club. Si je dois te définir en deux mots, je dirais génie et talent. C'est une décision difficile à prendre comme club, mais on la prend en se disant que c'est ce qu'il y a de mieux pour le club. Ce n'est pas un au revoir, c'est un 'à bientôt'. Les portes du club sont grandes ouvertes. Je tiens à te souhaiter le meilleur pour cette étape dans ta carrière. L'OM, c'est chez toi, c'est ta maison » avait lâché Longoria à Payet.

« Le président a eu le mérite d'être honnête »