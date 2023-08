Payet annonce déjà un retour à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dimitri Payet n'imaginait pas quitter l'OM cet été, surtout à un an de la fin de son contrat et d'une possible retraite. Pablo Longoria a pris la décision de mettre un terme à son histoire avec le club marseillais, du moins en tant que joueur. Car l'international français pourrait bien retourner au sein de la formation dans un autre rôle comme il l'a confirmé en conférence de presse.

Après l'OM, Dimitri Payet a fait un pari osé en se rendant au Brésil, à Vasco de Gama. Le Français n'avait pas l'intention de prendre sa retraite malgré ses 36 ans et est prêt à entamer le dernier chapitre de sa carrière de joueur. La suite pourrait l'amener à l'OM.

C’est confirmé, un transfert surprise prend forme à l’OM https://t.co/oIl1WwVvhR pic.twitter.com/2cJ4II1kiq — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Longoria avait teasé un retour de Payet

En effet, un projet de reconversion à l'OM est toujours à l'ordre du jour comme l'avait laissé entendre Pablo Longoria lors d'une conférence de presse. « Ce n'est pas un aurevoir, c'est un 'à bientôt'. Les portes du club sont grandes ouvertes » avait lâché le président du club marseillais.

Payet annonce des retrouvailles avec l'OM