PSG : Le Qatar entre en scène pour Mbappé, une semaine décisive ?

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait bien connaître un énième rebondissement cet été. D’abord mis sous pression par le PSG et ses propriétaires qataris, puis écarté et enfin réintégré du groupe parisien dimanche dernier, les positions entre Mbappé et le PSG se seraient rapprochées au point qu’une prolongation de contrat sera négociée la semaine prochaine selon la presse espagnole.

Décidément, le nouvel acte théâtral de la pièce Kylian Mbappé connaît son lot de rebondissements en ce mercato estival. Et ce, bien que le PSG soit parvenu à boucler sa prolongation de contrat en mai 2022 au nez et à la barbe du Real Madrid qui lui avait pourtant déroulé le tapis rouge pour une arrivée en tant qu’agent libre. Après avoir été mis sous pression et écarté du groupe de Luis Enrique, Mbappé a fait son grand retour dimanche dernier après un rapprochement concret avec le Paris Saint-Germain.

Des émissaires envoyés par le Qatar, ça chauffe dans le dossier Mbappé

D’après les informations divulguées par AS ce samedi, l’avenir de Kylian Mbappé serait susceptible de se jouer dans les jours à venir. Et pour cause, le Qatar aurait envoyé des émissaires dans la capitale dans l’optique de discuter en profondeur d’une prolongation de contrat de Kylian Mbappé avec l’entourage du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Et depuis la réintégration de Mbappé dans le groupe la semaine dernière, l’optimisme serait bien présent quant au bon déroulement de l’opération dans l’esprit des propriétaires qataris du PSG depuis la discussion en tête à tête du joueur et du président Nasser Al-Khelaïfi.

Deux rencontres prévues entre le PSG et le clan Mbappé

D’ailleurs, une nouvelle entrevue et une fois encore en direct avec Kylian Mbappé devrait avoir lieu dans la semaine à venir. En l’état, le PSG croirait fortement en ses chances de boucler une prolongation de contrat de Mbappé, le sien expirant en juin prochain. La première rencontre en question devrait se dérouler entre les hauts décideurs qataris du PSG et le clan Mbappé avant que le joueur en personne soit approché pour discuter de la suite…