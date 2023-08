Après Neymar, il s'attaque à trois stars du PSG

Amadou Diawara

Il y a quelques jours, Al Hilal a bouclé le transfert de Neymar pour une somme proche de 90M€. Après la signature de la star brésilienne, l'écurie saoudienne souhaiterait s'attacher les services de trois autres stars du PSG. En effet, la direction d'Al Hilal serait au travail pour s'offrir à la fois Marco Verratti, Keylor Navas et Juan Bernat.

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar a quitté le PSG lors de ce mercato estival. En effet, Al Hilal a officialisé la signature de la star brésilienne de 31 ans il y a quelques jours. Et en plus de Neymar, recruté pour environ 90M€, le club saoudien s'activerait pour s'offrir les services de trois autres stars du PSG.

Verratti proche de suivre Neymar à Al Hilal

Selon les informations d' AS , Al Hilal serait en train de finaliser le transfert de Marco Verratti (30 ans), qui devrait lui couter plus de 50M€. Insatiable, le club saoudien serait déjà au travail pour recruter deux autres joueurs du PSG.

Al Hilal s'attaque aussi à Navas et Bernat