Mercato : Le PSG reçoit une offre, une fake-news à 35M est annoncée

Benjamin Labrousse

Arrivé l'été dernier au PSG premièrement sous la forme d'un prêt, Hugo Ekitike ne semble clairement plus entrer dans le projet sportif du club parisien. Paris souhaite se débarrasser du buteur de 21 ans, qui selon le Parisien, envisage également un départ. Mais alors qu'une offre de 35M€ de la part d'Everton avait filtré, le PSG n'aurait reçu aucune offre pour Ekitike.

Le mercato est parfois fait de rumeurs incessantes, mais également de pétards mouillés. D'ici la clôture du marché des transferts, le PSG espère toujours pouvoir considérablement dégraisser son effectif avec la vente de plusieurs joueurs jugés indésirables comme c'est le cas d'Hugo Ekitike.

Un accord à 35M€ avait été annoncé pour Ekitike

Il y a quelque temps, plusieurs médias affirmaient qu'une offre de 35M€ était arrivée sur la table des dirigeants parisiens concernant l'ancien avant-centre du Stade de Reims. Cette offre concernant Hugo Ekitike proviendrait d'Everton, alors que dans le même temps, le RC Lens s'intéressait fortement au joueur du PSG.

Aucun accord entre Everton et le PSG pour Ekitike