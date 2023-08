Neymar - Mbappé : Une légende regrette, il balance tout

Thomas Bourseau

Le temps de six saisons, Neymar et Kylian Mbappé ont partagé la tête d’affiche au PSG. Et juste l’espace d’un exercice 2018/2019, Gianluigi Buffon a été le coéquipier des numéros 10 de l’équipe de France et de la sélection brésilienne. Il ne lui en a pas fallu plus pour adresser un message précis aux deux joueurs pour un éventuel transfert.

Tout avait si bien commencé entre Neymar et Kylian Mbappé au PSG. Proches sur et en dehors du terrain pendant près de deux ans, le Brésilien et le Français étaient très complices. Mais à en croire L’Équipe , cette relation aurait tourné au vinaigre et se serait considérablement dégradée au moment où Neymar avait fait le forcing à l’été 2019 pour quitter le PSG et retrouver le FC Barcelone. Une gestion de la part du Brésilien qui n’aurait pas plu à Mbappé à en croire la quotidien sportif.

Neymar et Mbappé ne sont plus coéquipiers

Le dénouement de la relation entre Neymar et Kylian Mbappé s’est acté par un départ du Brésilien pour Al-Hilal en Arabie saoudite en début de semaine. De son côté, Mbappé risque bien de poursuivre à Paris cette saison, son contrat courant jusqu’en juin prochain. Coéquipier des deux joueurs en 2018/2019, Gianluigi Buffon a évolué à leurs côtés pendant toute une saison et a été bluffé par la classe des deux stars.

«Mbappé et Neymar ? Le public italien méritait, pour la passion qu'ils ont, de les voir»