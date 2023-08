Mbappé : Réunion au sommet, le Qatar va faire une demande à 250M€

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait bien connaître un sérieux tournant dans les jours à venir. Alors qu’il avait été écarté du groupe par ses dirigeants en raison de son refus d’activer la clause incluse dans son contrat pour le rallonger, Mbappé a été réintégré dimanche dernier et un rapprochement entre les parties concernées pourraient déboucher sur une prolongation de contrat. Le Qatar compterait annoncer la couleur à Mbappé la semaine prochaine.

Kylian Mbappé pourrait-il une nouvelle fois repousser son transfert au Real Madrid tant médiatisé depuis plusieurs années ? Prêt à quitter le PSG à l’été 2021, le Français avait demandé un bon de sortie à ses dirigeants, en vain. En 2022, alors qu’il semblait destiné à rallier Madrid, il prolongeait son contrat à Paris. Refusant d’actionner la clause présente dans son bail afin d’activer l’ultime année de son contrat, Mbappé pourrait donc devenir agent libre en juin prochain.

Le Qatar va demander à Mbappé de publiquement s’exprimer en cas de non-prolongation

Néanmoins, le PSG ne devrait pas le laisser partir à l’expiration de son contrat. D’après AS , si Kylian Mbappé cultivait bel et bien le désir de quitter le PSG à la fin de son bail, il faudra qu’il dise publiquement qu’il ne compte pas prolonger son contrat pour partir dans un an. Ce serait l’une des grosses conditions qui devrait être discutée lors des réunions à venir la semaine prochaine entre le clan Mbappé et les hauts décideurs qataris du PSG.

Le PSG réclamerait 250M€ pour son transfert