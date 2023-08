Mbappé : Nouvelle bombe au PSG, son transfert est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On pensait le feuilleton Kylian Mbappé terminé pour cet été. Après une réunion avec Nasser Al-Khelaïfi, le joueur français aurait scellé son avenir et annoncé qu'il porterait le maillot du PSG cette saison. Mais de son côté, le média PSG Community va à contre-courant et évoque un départ au Real Madrid lors de ce mois d'août.

Lié au PSG jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé n'a jamais dévié de sa trajectoire. Le joueur tricolore aurait annoncé à Nasser Al-Khelaïfi samedi dernier qu'il souhaitait rester à Paris cette saison et honorer son contrat. Du moins, c'est ce qu'ont annoncé les principaux médias français et espagnols. Mais quelques journalistes continuent d'annoncer le transfert de Mbappé au Real Madrid cet été. C'est le cas de PSG Community , qui a organisé un live Twitch ce vendredi soir pour évoquer ce dossier.

Mbappé - PSG : Un clash éclate en privé ! https://t.co/zf52vKGl77 pic.twitter.com/sjTcMy4LnJ — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Mbappé annoncé au Real Madrid

« Mbappé jouera pour le Real Madrid en août. Le 13 juin, Kylian Mbappé a déclaré au Paris Saint-Germain qu'il voulait aller au Real Madrid. Nos informations sont basées sur une enquête ardue et véridique et nous n'avons aucune relation avec le club. Nous restons sur notre position et rien n'a changé. Le Real Madrid utilise la stratégie du sauveur, en retirant Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain parce qu'ils n'en veulent pas » a lâché l'un des journalistes du média. Ce qui se passe actuellement ne serait qu'un simple plan de communication mis en place par le PSG pour cacher la vérité.

« Nous le répétons : tout est fait »