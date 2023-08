Plan à 200M€ au PSG, c'est validé grâce à Verratti ?

Amadou Diawara

Pour ce mercato estival, le PSG s'est fixé l'objectif de vendre pour 200M€. Alors que Kylian Mbappé devrait finalement rester à Paris, Luis Campos pourrait remplir cette mission grâce au transfert de Marco Verratti. Après avoir amassé une somme proche de 140M€, le conseiller football du PSG serait sur le point de récupérer une enveloppe de plus de 50M€ pour la vente de Marco Verratti à Al Hilal.

Depuis le début du mercato estival, Luis Campos est très actif. En effet, le conseiller football du PSG a déjà enregistré dix signatures : Arnau Tenas, Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos.

Mbappé associé à une légende, le rêve prend forme https://t.co/2vpzWJeB0c pic.twitter.com/ybcZLDpRMu — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Le PSG a collecté 141M€ cet été

En ce qui concerne les départs, le PSG a réussi à se débarrasser de Neymar (Al Hilal, 90M€), El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig, 15M€), Abdou Diallo (Al Arabi, 15M€), Mauro Icardi (Galatasaray, 10M€), Eric Junior Dina Ebimbe (Eintracht Francfort, 6,5M€), Leandro Paredes (AS Rome, 2,5M€), Renato Sanches (AS Rome, prêt d'1M€) et de Djeidi Gassama (Sheffield, 1M€). Et grâce à tous ces transferts, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a empoché environ 141M€ au total.

L'objectif 200M€ atteint avec Verratti ?