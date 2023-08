Transferts : Le PSG a trouvé une solution pour ce buteur

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Hugo Ekitike pourrait faire ses valises lors de ce mercato estival. Alors que l'AS Rome en pincerait pour le crack de 21 ans, le PSG serait prêt à négocier un prêt. Une formule qui convient parfaitement aux Giallorossi, qui entretiennent de très bonnes relations avec les Parisiens.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé le prêt avec option d'achat d'Hugo Ekitike. Alors que la clause du crack de 21 ans vient d'être activée, le club de la capitale envisagerait tout de même de s'en séparer lors de ce mercato estival. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'AS Rome de José Mourinho est preneuse.

Direction l'AS Rome pour Ekitike

Selon les informations d' Il Messaggero , divulguées ce samedi matin, la Roma serait fan d'Hugo Ekitike et verrait d'un bon oeil l'idée de boucler son transfert cet été. Et à en croire le média italien, les Giallorossi pourraient profiter de leurs bonnes relations avec le PSG pour rafler la mise.

Le PSG ouvert à un prêt ?