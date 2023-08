Une star a fait le forcing pour un transfert au PSG

Amadou Diawara

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2024, Leandro Paredes a quitté le PSG pour s'engager en faveur de l'AS Rome. Ami du milieu de terrain argentin, Paulo Dybala a fait tout son possible pour que ce transfert se concrétise. En effet, l'attaquant de 29 ans a avoué avoir appelé Leandro Paredes tous les jours pour faciliter sa signature chez les Giallorossi.

Devenu indésirable au PSG, Leandro Paredes a été prêté avec option d'achat à la Juventus la saison dernière. Toutefois, les Bianconeri ont préféré ne pas activer la clause pour conserver définitivement le milieu de terrain argentin.

Mbappé associé à une légende, le rêve prend forme https://t.co/2vpzWJeB0c pic.twitter.com/ybcZLDpRMu — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Dybala s'est activé pour le transfert de Paredes

De retour au PSG cet été, Leandro Paredes n'a pas vu son statut évoluer avec l'arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien. Alors que son contrat courait jusqu'au 30 juin 2024, le joueur de 29 ans a une nouvelle fois été poussé vers la sortie par la direction du PSG. Ce qui a profité à l'AS Rome, ayant bouclé la signature de Leandro Paredes grâce à un chèque d'environ 2,5M€. Proche de l'international argentin, Paulo Dybala est heureux de cohabiter avec lui chez les Giallorossi . D'ailleurs, l'attaquant de l' Albiceleste a fait le forcing pour que le transfert de Leandro Paredes se concrétise.

«Je l'ai appelé tous les jours»