Le RC Lens boucle un transfert, coup dur pour le PSG

Toujours à la recherche d’un attaquant à la suite du départ de Loïs Openda pour le RB Leipzig, le RC Lens est en passe de s’attacher les services d’Elye Wahi. Mais d’autres pistes ont été étudiées par les Sang et Or, notamment celle menant à Hugo Ekitike. Le joueur du PSG aurait été la priorité de Grégory Thil, directeur sportif lensois sur la fin de ce mercato.

Après avoir exploré les pistes Levi Garcia, Michy Batshuayi ou bien Chuba Akpom, le RC Lens est sur le point de s’offrir son nouvel attaquant. Un poste laissé libre depuis le transfert de Loïs Openda au RB Leipzig pour 50M€, mais qui va désormais revenir à Elye Wahi.

Wahi arrive au RC Lens

Comme indiqué par Foot Mercato , le RC Lens et Montpellier sont tombés d’accord pour le transfert de l’attaquant âgé de 20 ans, estimé à 35M€ bonus compris. Un transfert record pour le dauphin du PSG qui réalise là le plus gros transfert de son histoire, afin de compenser la vente la plus importante de son histoire. Mais si les Sang et Or vont finalement s’attacher les services d’Elye Wahi, d’autres pistes ont été étudiées, notamment celle menant à Hugo Ekitike.

Ekitike était la priorité de Thil

Arrivé l’été dernier, l’ancien joueur du Stade de Reims n’entre plus dans les plans du PSG, bien que son option d'achat ait été levée ces dernières semaines pour environ 30M€. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Grégory Thil, directeur sportif, aurait fait d’Hugo Ekitike sa priorité après les multiples échecs dans sa quête d’un attaquant, dont Levi Garcia, première piste sérieuse de l'été. Moise Kean quant à lui aurait été la troisième option, mais c’est bien Elye Wahi qui sera finalement le nouvel attaquant du RC Lens. Coup dur pour le PSG qui rate donc la vente d'Hugo Ekitike, et qui laisse également filer l'attaquant du MHSC, un temps cité dans le viseur du club parisien.