Mercato : Il l’annonce, le PSG fait un sans-faute

Il aura fallu attendre une année complète avant de témoigner des fruits de la révolution évoquée par Nasser Al-Khelaïfi en interview pour Le Parisien en juin 2022. Mais force est de constater que le projet sportif du PSG a pris un véritable tournant cet été et notamment avec la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur. Après un entretien avec Layvin Kurzawa, Christophe Jallet a validé les changements opérés à Paris.

En juin 2022 pour Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi annonçait mettre un terme à l’ère du bling-bling et des paillettes au PSG. Résultat, un an plus tard, le PSG a dit au revoir à Lionel Messi, à Sergio Ramos ainsi qu’à Neymar qui est devenu la vente la plus lucrative de l’histoire du club grâce à Al-Hilal et son transfert avoisinant les 80M€ selon la presse.

«Pour une fois, il récupère de l’argent sur les transferts»

Ancien joueur du PSG et membre du groupe aux débuts du projet QSI entre 2011 et 2014, Christophe Jallet a salué au micro de Canal+ le travail effectué au Paris Saint-Germain qui sait à présent vendre. « La révolution au PSG ? Un regard attentif, intéressé et plutôt positif parce qu’on sent que le club a pris une nouvelle direction. Ils assument leurs responsabilités et ont envie de changer ce qui n’allait pas. On sait depuis des années que ce qui ne va pas, c’est un peu de fermeté dans ce club, et c’est vrai que de nouvelles bases ont été posées et de nouveaux jalons installés. On a vu pas mal de joueurs partir, vendus aussi ce qui n’était pas le cas avant parce que les joueurs partaient quasiment toujours libres avec une prime. Pour une fois, il récupère de l’argent sur les transferts et puis c’est surtout dans les intentions ».

«J’en ai discuté un peu avec Layvin Kurzawa, il m’a dit que le travail au quotidien était très intéressant»