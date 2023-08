Mbappé et le PSG font la paix, il n’y croit pas

Thibault Morlain

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé et le PSG étaient entrés en guerre. Le club de la capitale avait d’ailleurs décidé de durcir le ton face à son joueur qui ne voulait pas prolonger. Mbappé avait alors été mis à l’écart, s’entraînant avec le loft des indésirables. Mais voilà que ces derniers jours, ça s’est apaisé entre les deux camps et le numéro 7 du PSG a fini par être réintégré. Ça semble donc aller mieux, mais Pascal Dupraz ne veut pas croire à cette paix.

Le feuilleton Kylian Mbappé en a connu des rebondissements ces dernières semaines. Tout est parti avec le lettre de l’attaquant du PSG à sa direction dans laquelle il annonçait ne pas vouloir prolonger jusqu’en 2025. De quoi déclencher la colère de Nasser Al-Khelaïfi, pour qui il est inconcevable de laisser partir son meilleur joueur. Après avoir lancé un ultimatum à Kylian Mbappé pour qu’il prolonge, la sanction est tombée. Le champion du monde 2018 a été privé de tournée en Asie et s’est retrouvé à à l’écart, s’entraînant avec les indésirables restés à Paris. Une mise à l’écart qui aura duré quelques jours puisque Mbappé a depuis été réintégré au groupe de Luis Enrique. Ce samedi, face à Toulouse, il a d’ailleurs joué et marqué un but sur penalty.

PSG : Dembélé se lâche après ses débuts https://t.co/g3XmyASDWm pic.twitter.com/1y2FPwIywJ — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

« Je n’y crois pas, je n’y crois plus »

La discussion a repris entre le PSG et Kylian Mbappé. Mais faut-il pour autant croire à cette réconciliation entre les deux camps ? Ce dimanche, au micro de RMC , Pascal Dupraz a expliqué : « Ça veut dire quoi la grande réconciliation ? Ça veut dire qu’il prolonge ? Qu’il reste au PSG ? Qu’il prolonge et qu’il parte au Real à la fin de la saison ? Non, je n’y crois pas, je n’y crois plus. Je trouve que Mbappé ne sort pas grandi du truc. Convenablement, il aurait dû resigner avant ou faire en sorte que le courrier ne parte pas et qu’il avertisse ses dirigeants. Il a suffisamment d’importante, on lui a suffisamment donné les clés au PSG pour faire l’économique de cet acte procédurier qui a fait couler beaucoup d’encre ».

« Il y a de la vaisselle cassée »