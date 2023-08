Mercato : Le PSG lâche 50M€ sur le joueur «idéal»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cet été, le PSG n’a pas hésité à débourser pas moins de 50M€ pour recruter Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone, et l’attaquant français a effectué ses grands débuts samedi soir contre Toulouse. En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique s’est enflammé pour sa nouvelle recrue.

Comme ce fut le cas contre le FC Lorient une semaine auparavant, le PSG a été tenu en échec sur la pelouse de Toulouse samedi soir en championnat (1-1) malgré une nette domination dans le jeu. La formation de Luis Enrique a obtenu un certain nombre d’occasions qui n’ont pas été converties, et ce malgré le grand retour de Kylian Mbappé dans le groupe ainsi que la grande première d’Ousmane Dembélé, recruté par le PSG pour 50M€.

« Un joueur idéal pour nous »

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique a d’ailleurs vanté les mérités de son nouveau numéro 10 : « Je le trouve très positif. C'est un joueur qui apporte beaucoup de déséquilibre, qui est différent, qui est capable d’éliminer un, deux, trois adversaires pour créer la supériorité numérique sur le terrain. C’est un joueur idéal pour nous, tant à l’intérieur du jeu que sur l’aile. Il peut déconcentrer l’adversaire, créer des supériorités numériques. Je l’ai trouvé bon. Il est encore en manque de rythme mais il est bon », lâche l’entraîneur du PSG sur Dembélé.

Un duo redoutable avec Mbappé