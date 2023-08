Le PSG veut un crack de Ligue 1, il fait une promesse

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain semble vouloir boucler au moins un dernier coup en attaque et si un accord est annoncé avec Randal Kolo Muani, un jeune talent de Ligue 1 continue à intéresser. Il s’agit de Bradley Barcola, qui a explosé la saison dernière à l’Olympique Lyonnais et qui selon nos informations a déjà fait l’objet de trois offres concrètes de la part du PSG.

On peut se dire qu’avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Marco Asensio ou encore Lee Kang-in, le PSG est armé en attaque. Pourtant, au sein du club de la capitale on viserait un énième transfert dans ce secteur et le renfort tant recherché pourrait bien venir de Ligue 1.

PSG : Après son transfert, Neymar hallucine ! https://t.co/TTei2NqfFM pic.twitter.com/jwYIxCiGYn — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

Le PSG ne lâche pas Bradley Barcola

Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le PSG souhaite s’attacher les services de Bradley Barcola. Une première offre de 25M€ a été formulée, puis une seconde de 30M€ et une troisième de 35M€, mais pour le moment l’OL ne semble pas vouloir lâcher prise. Plusieurs montants ont été évoqués pour le transfert du Français qui vaudrait notamment 50M€, mais selon nos informations le propriétaire lyonnais John Textor n’a pour le moment fixé aucun prix.

Jorge Mendes cherche une solution avec l’OL