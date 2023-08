Mercato - PSG : Il règle ses comptes avec Messi !

Thomas Bourseau

L’aventure parisienne de Lionel Messi n’aura duré que deux saisons au PSG. Et force est de constater que tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’Argentin dans la capitale. Messi a vidé son sac sur son passage compliqué à Paris. Jean-Pierre Bernès l’a remis à sa place pour le JDD.

Lionel Messi n’est plus un joueur du PSG depuis le mois de juin. Au final, l’Argentin n’aura effectué que deux saisons au Paris Saint-Germain bien qu’une option pour une troisième était incluse dans le contrat convenu entre les deux parties à l’été 2021. Au fil de son aventure parisienne, Messi s’est plaint de son intégration difficile au point où il a avoué au terme de son passage ne pas avoir été heureux et qu’il n’avait pas prévu de venir au PSG.

«On ne dit pas ça quand on a été reçu comme un dieu à Paris»

Des déclarations qui ne sont pas du tout passées auprès de Jean-Pierre Bernès. L’agent français s’est confié à Journal du Dimanche et n’a pas manqué de recadrer Lionel Messi. « À partir du moment où vous avez une interview d’un joueur qui vous dit "je suis venu à Paris, mais je n’aurais pas dû venir", vous avez bien fait de le laisser partir. Il ne pouvait pas rester. Pour un sextuple Ballon d’Or, je trouve que cette communication n’est pas terrible. Quand on a cette stature, cette notoriété, on fait attention à ce qu’on dit. On ne dit pas ça quand on a été reçu comme un dieu à Paris ».

«Il a été très bien payé et traité comme personne ne l’a jamais été»