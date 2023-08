PSG : Le Qatar fixe un ultimatum à Mbappé

Jean de Teyssière

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé a rejoué avec son club face à Toulouse et a même marqué pour son grand retour. Mais le feuilleton n'est pas encore terminé puisqu'il n'a toujours pas prolongé. D'ailleurs, le Qatar, propriétaire du PSG, lui a fixé un ultimatum : s'il veut partir, qu'il l'annonce publiquement.

Le PSG n'a pas encore enlevé son épine du pied concernant Mbappé et devra rapidement trouver un terrain d'entente pour que la situation s'apaise encore un peu plus. Des réunions sont prévues et le PSG ne compte toujours pas se laisser faire, plaçant l'institution au-dessus du joueur.

Le PSG a rencontré Mbappé

Le média espagnol AS rapporte que des émissaires du Qatar ont rencontré Mbappé ce dimanche et qu'une nouvelle réunion est prévue dans la semaine, avec notamment Nasser al-Khelaïfi, pour discuter de la suite et d'une potentielle prolongation de contrat...

L'ultimatum du Qatar à Mbappé