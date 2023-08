Révolution au PSG, le vestiaire a tranché

Axel Cornic

Qui dit nouvel entraineur dit surtout grands changements et l’arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain ne devrait pas faire exception. C'est notamment avec l’épineux sujet du brassard de capitaine, détenu par Marquinhos l’année dernière, mais qui ne semble plus vraiment avoir la cote au sein du vestiaire parisien.

L’identité du capitaine du PSG fait débat en ce moment. Certains se demandent en effet si Luis Enrique doit garder sa confiance en Marquinhos ou s’il doit donner le brassard à un autre joueur, notamment un Kylian Mbappé qui occupe déjà ce rôle en équipe de France.

« Ce sont les joueurs qui choisissent »

Questionné sur ce sujet avant la 2e journée de Ligue 1, Luis Enrique avait annoncé que cette décision revenait à ses joueurs. « Pour moi, c'est très simple : je ne choisis pas les capitaines. Ce sont les joueurs qui choisissent. Ils votent et décident qui les représente » a expliqué en conférence de presse le coach du PSG. « Il y a quatre capitaines. En tant qu'entraîneur, mon expérience me dit que ce n'est pas mon travail de choisir les capitaines. Ce serait le capitaine de l'entraîneur. Non, je veux un capitaine des joueurs ». C’est finalement Marquinhos qui a été le capitaine face à Toulouse (1-1), alors que Danilo Pereira l’a été lors du match précédent face à Lorient (0-0).

Un nouveau vote ce mardi