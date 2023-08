Mbappé reste au PSG, un geste fort est réclamé

Alexis Brunet

Longtemps le PSG a été empêtré dans le dossier Kylian Mbappé cet été. Aujourd'hui les relations semblent s'être améliorées entre le club de la capitale et son attaquant. Le champion du monde a même fait son retour à la compétition face à Toulouse, lors de la deuxième journée de Ligue 1. Pour Daniel Riolo, s'il est avéré que l'ancien Monégasque reste à Paris, il faut lui confier le brassard de capitaine.

Encore une fois, cet été, l'avenir de Kylian Mbappé agite le mercato. Il y a encore quelques jours, on n'était encore très loin d'imaginer le Français rejouer à nouveau sous le maillot parisien. Les relations entre l'attaquant et Paris s'étaient considérablement refroidies, et il était même mis à l'écart. Mais finalement la situation s'est améliorée, et le champion du monde a réintégré le groupe principal à l'entraînement, et il est même rentré à la 51ème minute face à Toulouse.

Pour Daniel Riolo, Mbappé doit être capitaine

Sauf revirement de dernière minute, Kylian Mbappé devrait donc être au PSG la saison prochaine. Au micro de l'After Foot , Daniel Riolo s'est exprimé sur l'attaquant français. Pour le journaliste, si le champion du monde reste à Paris, il doit être capitaine. « Le constat est indéniable : Marquinhos n'est pas fait pour le brassard. Donc il fallait lui retirer et le libérer de ça pour qu'il retrouve son niveau ; et c'est à Luis Enrique de décider qui doit être le capitaine. Qui doit être capitaine selon moi ? Bah Mbappé, il n'y a pas d'autre choix possible. À partir du moment où il dit qu'il va rester... »

