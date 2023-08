PSG : Luis Enrique choque tout le monde, il s’explique

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG a concédé le match nul face à Toulouse. De retour après sa mise à l'écart, Kylian Mbappé a marqué. L'égalisation toulousaine est venue d'un penalty, à la suite d'une faute d'Achraf Hakimi. Selon Luis Enrique, malgré le nouveau système, et les changements de poste fréquents, le match nul n'est pas dû à cela.

Après deux journées de Ligue 1, le PSG n'a toujours pas gagné. Le club de la capitale n'a pas perdu, mais il n'a pas pu faire mieux que deux matches nuls, dont le dernier face à Toulouse ce samedi. Les Parisiens ont globalement dominé la rencontre, mais ils se sont fait égaliser en fin de match, sur un penalty concédé par Achraf Hakimi et transformé par Aboukhlal.

«Les joueurs changent de position mais l’idée, elle, ne change pas»

Interrogé en conférence d'après match sur le changement de poste de ses défenseurs au cours de la rencontre, notamment Marquinhos et Achraf Hakimi, Luis Enrique s'est exprimé sur la question, d'après des propos rapportés par Culture PSG . « Je crois que nous avons réalisé 70 très bonnes premières minutes. Le football professionnel connaît des imprévus et c’est aux entraîneurs de savoir les gérer. Les joueurs changent de position mais l’idée, elle, ne change pas, elle reste toujours la même. Je ne l’attribue pas du tout à cela. J’attribue cette perte de points, de deux points plutôt, à l’absence de contrôle du match, parce qu'on a commencé à procéder en attaques rapides et que c’est ce qui convenait justement le mieux à Toulouse, et pas du tout à nous. Cela a duré peu de temps pendant le match mais cela a suffi pour encaisser un but sur penalty. C’est une leçon pour nous. Nous devons dominer les matchs du début à la fin, ou du moins essayer. Après, si l’adversaire est meilleur, nous souffrirons. Mais ici, je ne crois pas que l’adversaire a été meilleur. »

Luis Enrique plaide la malchance