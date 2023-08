Après le PSG, déjà une polémique pour Neymar

Alexis Brunet

Après six ans au PSG, Neymar a décidé de changer d'air cet été, et de rejoindre Al-Hilal. Un transfert qui a ravi Paris, qui a récolté plus de 90M€ grâce à la vente du Brésilien. La formation saoudienne est ravie d'avoir pu attirer un tel joueur, mais pour l'instant l'attaquant est blessé, et il ne peut pas encore jouer avec ses nouveaux coéquipiers. Cela n'a pas empêché le Brésil de le sélectionner, ce que ne comprend pas l'entraîneur d'Al-Hilal.

Le PSG réussit un mercato de grande qualité pour le moment, aussi bien au niveau des ventes, que des arrivées. Au contraire des années précédentes, le club de la capitale a réussi à vendre plusieurs joueurs, et récolter beaucoup d'argent. C'est notamment le départ de Neymar qui a permis cela, le Brésilien a signé à Al-Hilal pour 90M€.

Neymar est blessé

Au PSG, on a beaucoup reproché à Neymar ses blessures. Le Brésilien a manqué un nombre très important de matches en France, et cela pourrait bien être la même chose en Arabie saoudite. Le coach d'Al-Hilal, Jorge Jesus, a en effet déclaré que son nouvel attaquant était déjà blessé, d'après des propos rapportés par O Globo . « Neymar peut tout faire, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, je n'en doute pas, quand il est en condition physique. Il est arrivé avec une petite blessure, il ne peut pas encore s'entraîner avec l'équipe. Je ne sais pas quand il pourra jouer. »

Mercato : Il fait le forcing pour son transfert et imite Neymar https://t.co/cl87d5un3R pic.twitter.com/KyVRMlcPsM — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

Neymar blessé, mais convoqué avec le Brésil