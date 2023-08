Neymar - Mbappé : Il confirme un clash au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Neymar vient tout juste de quitter le PSG, les révélations tombent sur la nature de sa relation avec Kylian Mbappé. Proches au début de leur aventure parisienne, les deux hommes se sont éloignés ces derniers temps. Journaliste pour RMC, Julien Braun a confirmé que ce n'était plus l'amour fou entre le Français et le Brésilien.

L'image a été capturée par les médias du club. Lors d'une vidéo publiée par le PSG, on peut apercevoir Neymar faire ses adieux à Kylian Mbappé chaleureusement. Le Brésilien a enlacé son désormais ancien partenaire. Pourtant, la relation entre les deux stars s'est étiolée au fil des saisons. La raison ? Mbappé aurait réclamé le départ de Neymar lors de sa prolongation en mai 2022. Le Français ne l'a jamais confirmé, mais avait précisé aux journalistes la nature de sa relation avec Neymar.





PSG : Mbappé fait ses adieux à Neymar, il lâche ses vérités https://t.co/DkYkWOKhBt pic.twitter.com/MB9s1tVuHa — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Mbappé s'était livré sur sa relation avec Neymar

« C'est la sixième année avec Neymar. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. C'est la nature de notre relation qui est comme ça. j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est. Quand tu as deux joueurs qui ont des caractères forts comme ça, tu as des moments comme ça, mais c'est toujours dans le respect et dans l'intérêt du Paris Saint-Germain » avait déclaré Mbappé quelques semaines après l'épisode du penaltygate.

« Ils n'étaient pas des amis proches »