Luis Enrique fait passer un message spécial au PSG

Samedi, le PSG affronte Toulouse pour la deuxième journée de Ligue 1. Luis Enrique s'est donc présenté en conférence de presse d'avant match, pour balayer l'actualité parisienne. Il a profité de l'occasion pour envoyer un message à Sergio Rico, qui vient de sortir de l'hôpital, plusieurs semaines après son accident de cheval.

Depuis le 12 août, le PSG a retrouvé le chemin de la Ligue 1. Après Lorient, les Parisiens affrontent Toulouse au Stadium. Avant la rencontre, Luis Enrique est passé par la traditionnelle conférence d'avant match.

« Je lui souhaite un très bon rétablissement »

Pendant un peu plus de quinze minutes, Luis Enrique a été interrogé sur l'actualité du PSG. Outre les questions sur Kylian Mbappé ou bien Ousmane Dembélé, l'Espagnol a tenu à adresser un message à Sergio Rico. Le gardien parisien est sorti ce vendredi de l'hôpital, dans lequel il séjournait depuis son accident de cheval. « Je lui souhaite un très bon rétablissement et tout mon soutien à lui et à sa famille. »

Un transfert du PSG débloqué par Mbappé ? https://t.co/trzNKMWvGs pic.twitter.com/qHrJwsDk4d — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Le PSG a recruté Tenas

Face à l'incertitude du dossier Keylor Navas et pour pallier à la blessure de Sergio Rico, le PSG a anticipé, et il a recruté cet été Arnau Tenas. En cas de départ du Costaricien, l'ancien gardien du FC Barcelone occupera donc le poste de doublure de Gianluigi Donnarumma.