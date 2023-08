PSG : Luis Enrique snobe Mbappé, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En conférence de presse, Luis Enrique a annoncé qu'il laissait son groupe choisir le capitaine du PSG. Un vote a ainsi été organisé dans le vestiaire et Marquinhos va conserver son brassard. Une méthode qui ne fait toutefois pas l'unanimité puisque Rolland Courbis s'étonne de la méthode utilisée par le coach espagnol qui a également annonce qu'il aurait 4 capitaines.

A l'occasion de son passage devant les médias, Luis Enrique s'est prononcé sur le choix de son capitaine. « Je ne choisis pas le capitaine, les joueurs choisissent », a confié l'entraîneur du PSG. Une méthode commentée par Rolland Courbis.

«Peut-être que Luis Enrique est plus malin qu'on le pense»

« Tu te retrouves avec un joueur en manque de confiance, je prends l'exemple de Marquinhos. Depuis deux ans, c'est le cousin de Marquinhos. Si en plus, à la suite d'un vote, il n'est pas élu et que Kylian (Mbappé) est capitaine, c'est bien pour Kylian ou c'est un coup de marteau sur la tête de Marquinhos. Il ne manquait plus qu'on lui enlève le brassard. Peut-être que Luis Enrique est plus malin qu'on le pense », lance-t-il au micro de RMC .

«J'aurais mis Mbappé»