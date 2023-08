Il confirme une révolution au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG a été tenu en échec par Toulouse samedi soir en championnat, Luis Enrique avait provoqué un large remaniement tactique en plein match pour tenter de faire la différence. Une nouvelle méthode un peu spéciale mais à laquelle il faudra s’habituer comme l’explique le capitaine Marquinhos.

Malgré sa nette domination, le PSG a été contraint de se contenter du match nul samedi soir à Toulouse (1-1). Et pourtant, Luis Enrique a tout tenté pour obtenir les 3 points, n’hésitant pas à revoir totalement sa copie en faisant entrer Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé à la 51e minute de jeu, ce qui a provoqué une réorganisation tactique majeure au PSG.

« Il faut s’y habituer »

Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, Marquinhos s’est confié sur cette grande révolution apportée par le nouvel entraîneur du PSG : « Le coach l’a déjà dit en interview et il nous le dit : il faut s’y habituer. Il l’a dit : pendant le match même s’il n’y a pas de changements, il va changer les joueurs de place », indique le capitaine du PSG.

« Il voit beaucoup de choses »