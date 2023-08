PSG : Le patron du vestiaire annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tenu en échec à Toulouse (1-1), le PSG laisse échapper de nouveaux points et n'a toujours pas remporté le moindre match depuis le début de la saison. Pas de quoi inquiéter Marquinhos qui rappelle que les joueurs doivent s'adapter à la méthode Luis Enrique, et que cela va finir par payer pour les Parisiens.

Pour ses débuts sur le banc du PSG, Luis Enrique ne s'attendait probablement pas à cela. Après le nul au Parc des Princes contre Lorient (0-0), le club de la capitale a de nouveau été tenu en échec, cette fois-ci à Toulouse samedi soir (1-1). Mais pas de quoi inquiéter Marquinhos.

Marquinhos n'est pas inquiet pour le PSG

« Je pense que, comme on a beaucoup la possession du ballon, on cherche beaucoup les espaces, et les équipes vont forcément finir par se mettre à reculer et on va avoir beaucoup moins d’espaces pour créer des occasions. Le coach a travaillé là-dessus cette semaine », lâche le capitaine du PSG au micro de Canal+ persuadé tout de même que l'équipe va dans le bon sens.

«On avance dans le bon sens»