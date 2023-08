Le crack du PSG vend la mèche pour son avenir

Jean de Teyssière

Présent au PSG depuis 11 ans, le jeune milieu de terrain de 17 ans, Warren Zaïre-Emery fait déjà partie des indispensables de Luis Enrique. Le natif de Montreuil est l'un des rares titis parisiens à avoir sa place dans l'équipe première, quand d'autres de ses anciens partenaires du centre de formation sont envoyés en prêt ou vendus. Sous contrat jusqu'en 2025, le PSG souhaite blinder sa pépite en le prolongeant et une chose est sûre : WZE veut faire de grandes choses avec le PSG.

Quelques jours après son arrivée sur le banc du PSG, l'entraîneur Luis Enrique déclarait sa flamme à Warren Zaïre-Emery : « Warren est l’un des meilleurs jeunes en France. On est ouvert sur le mercato pour améliorer l’effectif, mais aussi pour prendre soin de nos jeunes. Warren fait partie de ces joueurs de grandes qualités. » Et ça tombe bien pour le technicien espagnol car le milieu français devrait bien lui rendre cet amour.

« Faire toute ma carrière sous ce maillot, c’est un rêve »

La semaine dernière, dans les colonnes du Parisien , le milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery clamait son amour pour le PSG et souhaitait même y finir sa carrière : « Je suis un gamin d’Île-de-France, né à Montreuil, j’ai toujours aimé le PSG. Après mon départ d’Aubervilliers, j’ai toujours joué pour ce club. J’y suis arrivé très jeune et suis passé par toutes les cases : l’association, la préformation, le centre, maintenant le groupe pro. J’espère que ça va durer. Faire toute ma carrière sous ce maillot, c’est un rêve. J’espère l’accomplir. »

Accord en vue au PSG, un transfert à 35M€ s’accélère https://t.co/a7ptInTOW6 pic.twitter.com/PqKZecE6s0 — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

Le rêve de WZE ? « Gagner le plus de trophées possible »