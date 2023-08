PSG : Jackpot de 275M€ confirmé pour Neymar !

Pierrick Levallet

Neymar n'est désormais plus un joueur du PSG. Le Brésilien a quitté le club de la capitale pour s'engager à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Alors qu'il était annoncé au FC Barcelone ou en MLS, le club saoudien a mis les bouchées doubles pour le convaincre. La star de 31 ans devrait notamment percevoir un salaire de presque 300M€ sur deux ans.

Six ans après son arrivée, Neymar n’est plus un joueur du PSG. Ne se sentant plus désiré, le Brésilien a réclamé son transfert auprès de sa direction. Résultat, le club de la capitale l’a laissé partir et l’international auriverde s’est engagé avec Al-Hilal en Arabie Saoudite. La star de 31 ans a d’ailleurs été accueilli comme un roi dans son nouveau club.

PSG : Il monte au créneau pour Neymar après son transfert https://t.co/vZRktLfU57 pic.twitter.com/vWVZMAfq9b — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

Neymar quitte le PSG et signe en Arabie Saoudite

Un temps annoncé au FC Barcelone et en MLS, Neymar a finalement choisi l’Arabie Saoudite pour poursuivre sa carrière. Il faut dire qu’Al-Hilal a mis les bouchées doubles pour le convaincre de signer. Le Brésilien jouit d’un véritable contrat en or, grâce auquel il bénéficie de nombreux avantages. Son salaire a également pris une autre dimension en Arabie Saoudite.

Al-Hilal lui a offert 275M€ sur deux ans