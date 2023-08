Surprise, le PSG peut débloquer le transfert d’une star ?

Pierrick Levallet

En quête de renforts dans le secteur offensif, le PSG suivrait la situation d'Ansu Fati de très près. N'entrant plus vraiment dans les plans de Xavi, le crack de 20 ans pourrait se laisser tenter par un départ cet été. Son transfert pourrait d'ailleurs débloquer l'arrivée de João Félix au FC Barcelone, le Portugais vivant un calvaire à l'Atlético de Madrid.

Pour João Félix, rien ne va plus. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international portugais vit un véritable calvaire sous Diego Simeone à l’Atlético de Madrid. L’attaquant de 23 ans ne se sent plus désiré et aimerait donc partir. De ce fait, le FC Barcelone pousserait pour l’accueillir cet été. Mais son transfert serait bloqué pour le moment.

Le transfert de João Félix débloqué par Ansu Fati ?

D’après les informations de MARCA , Xavi considérerait avoir suffisamment d’options en attaque, ce qui rendrait l’arrivée de João Félix difficile à boucler. Le technicien du FC Barcelone peut compter sur Robert Lewandowski, Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal, Abde et Ansu Fati. Toutefois, ce dernier pourrait débloquer les choses. N’entrant plus vraiment dans les plans de Xavi, le crack de 20 ans pourrait partir et ainsi faire de la place à João Félix.

Le PSG se tient à l'affût

Reste maintenant à savoir où Ansu Fati rebondira. S’il semblait déterminé à rester au FC Barcelone, l’international espagnol pourrait changer d’avis d’ici la fin du mercato. Depuis plusieurs jours maintenant, il est annoncé du côté du PSG. Luis Enrique le connaît très bien et pourrait ainsi essayer de le relancer. À suivre...