Mercato : Le PSG prépare un transfert surprise

Alexis Brunet

Après avoir déjà beaucoup recruté, le PSG pourrait bien encore s'activer dans la dernière ligne droite du mercato. Le club de la capitale cherche à attirer Randal Kolo Muani, mais il est possible que le milieu de terrain soit renforcé aussi. Paris serait attentif à la situation du joueur de Fluminense, André.

Le PSG a changé beaucoup de choses cet été. Tout d'abord, Luis Enrique est arrivé pour remplacer Christophe Galtier. L'Espagnol affectionne particulièrement le 4-3-3, et donc Luis Campos s'est attelé à lui offrir les joueurs dont il a besoin pour évoluer dans ce système. Pas moins de neuf recrues sont arrivées à Paris, et même dix, si l'on compte le retour de Xavi Simons, parti par la suite en prêt au RB Leipzig.

Messi et Neymar sont partis

Pour essayer de faire une grande saison cette année, et briller en Ligue des champions, le PSG a décidé de se séparer de deux stars. Lionel Messi a rejoint l'Inter Miami, et Neymar est lui parti à Al-Hilal. Pour renforcer le secteur offensif, Luis Campos a fait venir Asensio, Lee, Ramos, et Dembélé pour le moment.

Le PSG surveille André