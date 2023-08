Transfert imminent pour ce flop du PSG

Pierrick Levallet

Vu comme un grand attaquant en devenir, Hugo Ekitike n'aura pas vraiment répondu aux attentes placées en lui pour sa première année au PSG. D'ailleurs, le buteur de 21 ans pourrait quitter le club de la capitale cet été. Alors qu'il aurait tapé dans l'oeil de nombreuses équipes, l'ancien du Stade de Reims serait en train de finaliser son départ.

Arrivé l’été dernier en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike était vu comme la nouvelle pépite du PSG. Mais finalement, l’attaquant de 21 ans n’aura pas réussi à s’imposer. Barré par la concurrence de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, il n’a pas su se faire une place dans l’attaque de Christophe Galtier (32 matchs, 4 buts et 4 passes décisives). Résultat, Hugo Ekitike pourrait déjà quitter le PSG, seulement un an après son arrivée.

Ekitike va quitter le PSG

D’après les informations d’ AS , Hugo Ekitike serait d’ailleurs en train de finaliser son départ du PSG. Sauf retournement de situation, le buteur de 21 ans ne devrait plus être un joueur parisien dans les prochains jours. L’ancien crack du Stade de Reims aurait quelques touches sur le marché en Europe.

Plusieurs clubs sont sur le coup

En effet, Hugo Ekitike est convoité par l’Eintracht Francfort ou encore West Ham. Et récemment, le numéro 44 du PSG était annoncé du côté du RC Lens avant qu’Elye Wahi ne débarque chez les Sang et Or. Enfin, l’OL aurait tenté sa chance ces derniers jours. Reste maintenant à voir où il rebondira cet été.