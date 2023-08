Mbappé puni par le PSG, c'est validé

Jean de Teyssière

Le feuilleton Kylian Mbappé a occupé une bonne partie des têtes parisiennes cet été, et il n'est pas encore terminé. Réintégré au groupe de Luis Enrique, le numéro 7 du PSG a disputé son premier match de la saison face à Toulouse (1-1), marquant même pour son retour. Mais sa situation est encore bancale et aucune décision ne semble avoir été prise. Pour Luis Fernandez, légende du PSG, la punition du club était légitime.

Lorsque Luis Enrique a été présenté à la presse le 5 juillet dernier, le président du PSG avait dit la chose suivante : soit Mbappé prolonge et dans ce cas il reste, soit il s'en va. Pour illustrer ces propos, le PSG a décidé de punir Mbappé en le mettant en marge du groupe le temps qu'il soit vendu. Plusieurs offres sont arrivées sur la table, dont une XXL du club saoudien d'Al-Hilal. Toutes refusées par Kylian Mbappé.

« J'étais favorable à la décision du club de le transférer »

Dans une interview accordée au média espagnol AS, Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur du PSG, évoque le cas Mbappé et la décision du PSG de vouloir le vendre : « Lui seul le sait. J'étais en faveur de la décision du club de le transférer parce que vous devez respecter les entités qui vous paient, les contrats que vous signez et les fans qui vous soutiennent. Mbappé doit prendre une décision sur son avenir. Il a un contrat. C'est la première chose à retenir. Je pense donc qu'il va rester, mais il est difficile de prédire ce qui va se passer. Il a toujours dit qu'il voulait aller au Real Madrid pour faire sa dernière année à Paris et partir ensuite. Il sera difficile pour lui de le faire en tant qu'agent libre. »

Cette cible l'affirme en interne, elle a choisi le PSG https://t.co/ArloDgoM7W pic.twitter.com/ddP4OVmm0S — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

« Il a toujours dit qu'il voulait aller au Real Madrid »