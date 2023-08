Thomas Bourseau

Après un bras de fer rendu public par le PSG, Kylian Mbappé a finalement été réintégré au groupe de Luis Enrique et serait même investi selon les dires du président Nasser Al-Khelaïfi rapportés par L’Équipe. Et alors que le Real Madrid se préparerait au feu vert dans cette opération, la dernière ligne droite du mercato devrait rimer avec Mbappé à Madrid.

Kylian Mbappé est à nouveau sur le devant de la scène au PSG depuis sa réintégration dans le groupe de Luis Enrique le 13 août dernier, trois semaines après en avoir été écarté pour cause d’un refus de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024. Sous les projecteurs pour des raisons sportives et non contractuelles à présent, Mbappé a marqué lors du nul concédé par le PSG à Toulouse samedi dernier (1-1).

Le Real Madrid en embuscade avec une offre à 120M€ ?

Et alors que le mercato estival fermera ses portes le 31 août prochain à 23h59, le Real Madrid n’aurait pas jeté l’éponge concernant l’éventuel recrutement de Kylian Mbappé. Et pour cause, Sport BILD a dernièrement révélé que l’institution merengue préparerait une offre de transfert de 120M€ lorsque le quotidien ibérique AS confiait la semaine dernière que le PSG attendrait un chèque de 250M€ en cas de départ de Kylian Mbappé à cette intersaison et à seulement un an de l’expiration de son contrat.

