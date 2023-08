Mbappé fait une promesse au PSG pour son transfert

Thibault Morlain

Aujourd’hui, ça va mieux entre le PSG et Kylian Mbappé. Pour autant, l’avenir de l’international français reste encore et toujours indécis. En effet, Mbappé est entré dans sa dernière année de contrat et le spectre d’un départ libre en 2024 plane. Mais voilà que le numéro 7 du PSG aurait fait une promesse à Nasser Al-Khelaïfi concernant son départ.

Buteur face à Toulouse, Kylian Mbappé a montré qu’il était encore investi dans le projet du PSG. Mais cela n’efface toutefois pas les incertitudes concernant son avenir. A 10 jours de la fin du marché des transferts, le cas Mbappé est loin d’être réglé encore. Si le Français est aujourd’hui un joueur du PSG, un départ vers le Real Madrid serait encore possible…

L’annonce de Mbappé à Al-Khelaïfi

Si Kylian Mbappé a donc été réintégré au PSG, le feuilleton est loin d’être terminé. En coulisses, les discussions se multiplient entre les deux camps voilà que le Français aurait fait une annonce à Nasser Al-Khelaïfi. A en croire les informations de Ramon Alvarez de Mon, Mbappé aurait promis qu’il ne partirait pas sans que le PSG reçoive une compensation financière.

Le PSG serein

Cela devrait donc rassurer le PSG qui craignait un départ libre de Kylian Mbappé. D’ailleurs, le journaliste espagnol explique que le club de la capitale serait assez serein concernant le cas de son numéro 7. Si le PSG espère bien évidemment prolonger Mbappé, il reste encore du temps pour le vendre d’ici le 1er septembre.