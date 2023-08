Transferts : Le PSG a reçu une proposition surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parmi les nombreux éléments indésirables ciblés par le PSG en début du mercato, Georginio Wijnaldum fait partie de ceux qui n’ont pas encore trouvé de nouveau point de chute. Et pour faire accélérer les choses et optimiser ses chances de pouvoir retrouver un nouveau club, le milieu de terrain néerlandais a fait une proposition inattendue au PSG.

Le loft se vide petit à petit au PSG ! Ces derniers jours, Leandro Paredes et Renato Sanches ont rejoint l’AS Rome, respectivement sous la forme d’un prêt avec option d’achat et d’un transfert, tandis qu’Abdou Diallo s'est engagé de son côté avec le club d’Al-Arabi, au Qatar. Mais il reste tout de même quelques éléments dans le loft du PSG dont Luis Campos souhaite se débarrasser d’ici la fin du mercato estival, comme Keylor Navas, Juan Bernat, Timothée Pembélé, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Edouard Michut ou encore Georginio Wijnaldum.

Wijnaldum dans le flou

En juin dernier, dans les colonnes de L’EQUIPE , le milieu de terrain néerlandais de 32 ans avouait ne pas être encore fixé sur son avenir au PSG alors qu’il revenait tout juste de son prêt à l’AS Rome : « Pas encore. Je dois voir avec eux. Il y a beaucoup de choses qui doivent être clarifiées. On verra à ce moment-là (…) Si j’accepterai de rester ? Oui, s’ils le disent alors je reste. J’ai parlé avec Nasser al-Khelaïfi plusieurs fois. Il m’a envoyé des textos. Luis Campos aussi… », avait indiqué Wijnaldum. Mais son statut a rapidement été clarifié à son retour au PSG, qui ne compte toujours pas sur lui et souhaite s’en débarrasser.

Il propose de résilier son contrat

Comme l’a révélé L’EQUIPE lundi dans ses colonnes, Georginio Wijnaldum aurait fait une proposition pour le moins inattendue à la direction du PSG : résilier sa dernière année de contrat en ne percevant qu’une partie de son salaire sur cette période. Le but de la manœuvre pour l’ancien joueur de Liverpool est d’optimiser ses chances de retrouver un club, mais le PSG a refusé sa proposition et réclame 6M€ d’indemnités pour le transfert de Wijnaldum.